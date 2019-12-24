Рішення за 24 години — уряд спростив розгляд скарг на рейдерство

"24 години — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав. Уряд затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу", - написав Гончарук.

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Він уточнив, що уряд спростив процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшив терміни ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин.

Гончарук наголосив, що завдання уряду — максимально захистити право власності людини.