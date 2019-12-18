Малюська заявив про завершення епохи рейдерства в Україні

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що епоха рейдерства в Україні завершена.

Про це він сказав на відкритті Офісу протидії рейдерству в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Системне рейдерство подолано. Ми зараз можемо констатувати, що епоха рейдерства завершена. Чому? Тому що зараз не існує системного бізнесу, який займається тим, що заробляє кошти, займаючись рейдерством. Абсолютна більшість чорних реєстраторів зараз відключена від реєстрів, і я не хочу сказати, що все вже прекрасно і ніякої неприємності не станеться завтра-післязавтра. Але на системному рівні це явище, за нашою оцінкою, вже подолано", - наголосив Малюська.

Він нагадав, що раніше скарги розглядала Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а нині "вона перетворюється на нову інституцію - Центр протидії рейдерству, яка працює прозоро, ефективно, чесно, і за цією роботою зможе спостерігати кожен".

"Ми принципово змінили підходи до розгляду скарг. Зараз більшість скарг розглядається по суті, а не відмовляється", - додав міністр.

За його словами раніше більшість скарг до так званої антирейдерської комісії поверталася заявнику у зв’язку з тим, що, на думку Комісії, були неналежно засвідчені копії документів, що подавалися зі скаргою.

"Тепер працює зовсім інший механізм. Більше того, ми не просто розглядаємо скарги, ми ще консультуємо. Будь-яка особа, що постраждала, чи вважає себе постраждалою внаслідок незаконних дій реєстраторів, може тут отримати консультацію щодо того, як заповнюється скарга, чи правильно вона її оформила, куди і як звертатися", - повідомив міністр.

Він також нагадав про можливість подавати скаргу онлайн, що істотно пришвидшує процес її розгляду.

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"У нас ще є деякі нюанси, які б ми хотіли поліпшити в існуючій системі розгляду скарг. Вже на наступне засідання уряду ми внесемо відповідну постанову Кабміну, якою врегулюємо останній елемент, що дозволить нам розглядати скарги протягом 24 годин", - додав міністр юстиції.

Малюська повідомив, що наразі на розгляді антирейдерської комісії перебуває близько 300 скарг, що надійшли раніше.

"Очікуйте, що всі старі скарги будуть розглянуті протягом місяця", - додав міністр.

Офіс протидії рейдерству відкрито в Києві за адресою вул. Євгена Сверстюка, 15.