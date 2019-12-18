Гончарук радить звертатися до Мін’юсту тим, на кого тиснуть рейдери

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук радить громадянам, які зіштовхнулися із спробами незаконного рейдерського захоплення, звертатися до Міністерства юстиції за захистом.

Про це він сказав під час відкриття Офісу протидії рейдерству у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Та задача, яка стоїть, це максимальний захист прав власності людини, яка володіє бізнесом, володіє нерухомістю. На мою думку, зараз це забезпечено значно сильніше, ніж пару місяців тому. Думаю, що ще є над чим працювати, і є окремі негідники, які намагаються "по безпрєдєлу" забирати майно у людей, у власників. Ми звертаємося до кожного, якщо виникає така складна ситуація, коли ви зазнали рейдерської атаки і ваше майно незаконно переписано на когось іншого, звертайтеся. Зараз у Міністерстві юстиції можна знати справжній захист”, - сказав Гончарук.

За його словами, за три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів.

“Станом на сьогодні, наскільки я знаю, припинилися системне рейдерство у тому вигляді, в якому воно було раніше, коли "блимав" реєстр, втрачалися документи, чорні реєстратори переписували в реєстрі право власності той чи інший актив на іншого суб'єкта. Усе це пішло у минуле, а якщо такі випаді є, то вони поодинокі”, - наголосив Прем'єр.