Туман та штормовий вітер: ДСНС попереджає про погіршення погоди

У вівторок, 24 грудня, погіршуються погодні умови - туман, сильні пориви вітру, на заході дощі, в Карпатському регіоні мокрий сніг.

Про це попереджає ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 24 грудня на крайньому заході країни значний дощ; в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - йдеться в попередженні.

Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.

Протягом 24 грудня на високогір'ї Карпат пориви вітру досягатимуть 25-28 м/с.

В Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону, застерігає ДСНС.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на дорогах, а особливо на гірських перевалах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей вводяться тимчасові обмеження руху транспорту.