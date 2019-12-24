Рятувальники попереджають про обмеження руху на автошляхах через хуртовини

Через погіршення погодних умов - хуртовини, мокрий сніг, ожеледиця - на дорогах трьох західних областей вводиться тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Про це повідомляє ДСНС.

"З метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Івано-Франківській області з 02:00 год 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:

- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;

- Р-21 Долина-Хуст, Вишківський перевал;

У Закарпатській області з 00:00 год 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху на гірських перевалах:

- Н-06 Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;

- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;

- Р-21 Долина-Хуст, Торунський перевал;

- Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали

У Львівській області обмеження руху вантажного транспорту вводилося з 20:00 год 23.12.2019 р. по 09:00 год 24.12.2019 р. на дорогах державного значення:

- М-06 Київ-Чоп, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;

- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;

Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-львів, ділянка с. Давидів - межа Івано-Франківської області;

Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка м. Східниця-м. Дрогобич.