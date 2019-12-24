Рятувальники попереджають про обмеження руху на автошляхах через хуртовини
Про це повідомляє ДСНС.
"З метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у Івано-Франківській області з 02:00 год 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:
- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Вишківський перевал;
У Закарпатській області з 00:00 год 24.12.2019 р. тимчасово вводиться обмеження руху на гірських перевалах:
- Н-06 Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;
- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Торунський перевал;
- Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали
У Львівській області обмеження руху вантажного транспорту вводилося з 20:00 год 23.12.2019 р. по 09:00 год 24.12.2019 р. на дорогах державного значення:
- М-06 Київ-Чоп, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;
Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-львів, ділянка с. Давидів - межа Івано-Франківської області;
Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка м. Східниця-м. Дрогобич.