Синоптики обіцяють дощі, у Карпатах сніг та хуртовини

У вівторок, 24 грудня, у більшості областей України дощ, лише в Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру та хуртовина. Температура протягом доби 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"24 грудня в Україні хмарно. Часом дощ, на крайньому заході країни значний дощ, лише у східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман. Вітер південно-східний (у західній частині північно-західний), 7-12 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-8° тепла (вдень у південній частині 7-12°). В Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; температура протягом доби 0-3° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві та області 24 грудня очікується хмарна погода. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла, по області 3-8° тепла.