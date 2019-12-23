На місці аварії танкера Delfi взяли проби води

Фахівці Інституту колоїдної хімії та хімії води Національної академії наук України здійснять експертизу наслідків розливу нафтопродуктів в акваторії Одеського морського порту, де 4 грудня сів на мілину танкер Delfi під прапором Республіки Молдова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аналіз стану морської води в акваторії Одеського морського порту, зокрема, у місці аварії танкера-бункерувальника Delfi здійснять фахівці Інституту колоїдної хімії та хімії води Національної академії наук України. 23 грудня працівники інституту взяли три проби води поблизу судна, що сіло на мілину поблизу пляжу "Дельфін", - зазначила в.о. керівника відділу побічної сфери господарської дільності Департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації Тетяна Неглайчук.

Результати досліджень взятих проб морської води, в тому числі на вміст нафтопродуктів, обіцяють оприлюднити у січні 2020 року.

При заборі проб води були присутні також працівники профільного департаменту Одеської міськради та місцеві депутати, що ініціювали здійснення експертизи морської води у місці аварії танкера.

Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер, на борту якого був екіпаж у складі трьох моряків, ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу примусово евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

22 листопада в.о. голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов опублікував перші результати обстежень моря в районі місця аварії - вміст нафтопродуктів у морській воді перевищив гранично допустиму норму в 53 рази. 23 листопада цю норму було перевищено в 157 разів, а через два дні концентрація нафтопродуктів знизилась і не перевищувала норму в 19 разів.

За фактом аварії судна співробітники ГУ НП в Одеській області розслідують кримінальне провадження за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

За даними очільника ОДА, власником танкера є FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зареєстрований у Бірмінгемі (Великобританія), а його представником в Одесі - капітан судна Анатолій Слинько.