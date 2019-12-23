На в'їзд в Україну з боку Польщі зменшилися черги

Черги на в’їзд в Україну з боку Польщі суттєво зменшились.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив керівник пресслужби Львівського прикордонного загону Роман Стахів.

“Черга на в'їзд в Україну з боку Польщі на всіх пропускних пунктах Львівщини суттєво зменшилась. Цьому посприяла робота прикордонників, які майже вдвічі збільшили кількість персоналу для оформлення документів”,- зазначив Стахів.

За його словами, українські прикордонники тісно співпрацюють в цьому плані із польськими колегами. Ті навіть висловили подяку за те, що українці вдвічі збільшили пропускну спроможність свого кордону.

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Як зазначив Стахів, вранці в черзі до ПП “Краківець” було зафіксовано 1100 легковиків, до Рави-Руської — 1300, до “Шегинь”- 500. Ще менші черги до ПП “Смільниця” та “Грушів”. Усі автомобілі будуть оформлені протягом дня.

Як повідомляв Укрінформ, на польсько-українському кордоні утворилися кілометрові черги на в’їзд в Україну. Вони пояснюються масовими поїздками заробітчан на новорічно-різдвяні свята. В той же час на виїзд із України до Польщі черг немає.