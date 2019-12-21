На Прикарпатті в шести тергромадах почався "день тиші"

В Івано-Франківській області в шести ОТГ розпочався «день тиші». Поліція просить дотримуватись вимог виборчого законодавства.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

«З 00:00 годин 21 грудня розпочався «день тиші» у Коломийському, Рожнятівському, Тисменицькому і Надвірнянському районах. Просимо дотримуватися закону, а виявивши порушення – телефонувати на «102»», - повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Правоохоронці радять громадянам утриматися від участі в заходах, що порушують вимоги виборчого законодавства, і нагадують, що, згідно зі ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні порушення, проведення передвиборної агітації поза строків, у заборонених або невстановлених законом місцях, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн) і на посадових осіб – від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1360 грн).

22 грудня в Івано-Франківській області відбудуться перші вибори у шести ОТГ, а саме: у Корницькій сільській, Гвіздецькій селищній, Підгайчиківській сільській (Коломийського району), Дубівській сільській (Рожнятівський район), Єзупільській селищній (Тисменицький район), Пасічнянській сільській ОТГ (Надвірнянський район).