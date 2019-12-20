У "Думская TV" стверджують, що детективи НАБУ не показують документів

Співробітники НАБУ, що прибули вранці 20 грудня для проведення обшуків у приміщенні одеського телеканалу "Думська TV", не пред'явили своїх посвідчень і документів, на підставі яких здійснюють слідчі дії.

Про це повідомляє Dumskaya.net, ілюструючи ситуацію відеозаписом.

"На відеозаписі видно, як співробітники НАБУ не пускають на роботу телевізійників. Робота каналу повністю паралізована", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "об 11 год. 30 хв. телеканал "Думская TV" зник з ефіру. Головний редактор телеканалу Кароліна Тимків не могла потрапити, як і інші співробітники, на своє робоче місце".

Головред вважає те, що відбувається, "тиском на ЗМІ".

Як повідомлялося, вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній в Одесі, де працює редакція каналу «Думская TV» і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

Станом на 12 год. 42 хв. працівників телеканалу допустили до своїх робочих місць. Обшуки тривають у двох кабінетах.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба НАБУ оприлюднила інформацію про те, що слідчі дії (у приміщенні телеканалу "Думская" - ред.) санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар,13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед». Зазначається, що метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК «Думская», є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ «Крок вперед» мали одних і тих самих бенефіціарних власників.