На Вінниччині "земельні" протестувальники перекрили дорогу

На Вінниччині поблизу села Писарівка Вінницького району аграрії перекрили рух автотрасою через незгоду з існуючою моделлю ринку землі.

Про це йдеться на сторінці Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) у Facebook.

«Вінниччина доєдналась до акцій протесту! Аграрії вийшли на дорогу біля села Писарівка Вінницького району», - йдеться у повідомленні.

У ВАР зазначили, що учасники акції вимагають поетапного запуску ринку землі та зниження концентрації земель в одних руках до 5 тис. га. А також, щоб протягом перших п’яти років дії закону земля сільськогосподарського призначення продавалася лише фізичним особам-громадянам України, причому ділянки не повинні перевищувати 500 га.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, в акції, яка розпочалась по 11.00, беруть участь близько 50 осіб. Вони безперервно рухаються пішохідним переходом поблизу с. Писарівка, пропускаючи лише спецтранспорт та автівки з дітьми. На узбіччі стоїть кілька одиниць сільгосптехніки.

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За дотриманням громадського порядку стежать поліцейські.

Згідно з інформацією Всеукраїнської Аграрної Ради, аналогічні акції у четвер проходять ще у шести областях, окрім Вінницької. А саме, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Запорізькій та Рівненській.

Фото: facebook.com/agrarna.rada