Вінницькі депутати затвердили обласний бюджет-2020

Вінницькі депутати затвердили обласний бюджет-2020

Укрінформ
Вінницькі депутати затвердили обласний бюджет-2020 з доходами 4,24 млрд грн, - це на понад 5 млрд менше, аніж торік.

Відповідне рішення у вівторок ухвалила чергова сесія Вінницької обласної ради.

«Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2020 рік у сумі 4 242 647 530,00 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 2 747 182 230,00 грн, доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 495 465 300,00 грн, з них бюджет розвитку у сумі 50 000,00 грн», - йдеться у рішенні сесії.

Документом затверджено загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2020 рік у сумі 4, 238 млрд грн. У тому числі, обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2, 73 млрд грн та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1, 51 млрд, з них бюджет розвитку у сумі 16, 59 млн грн.

Рішенням сесії також затверджено обсяг субвенцій та міжбюджетних трансфертів з місцевими бюджетами, обсяги повернення кредитів до обласного бюджету та їх надання і розмір резервного фонду обласного бюджету на 2020 рік.

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Обласний бюджет Вінниччини-2020 менший від минулорічного на понад 5 млрд грн. Так, загальний обсяг обласного бюджету-2019 рік становив понад 10 млрд грн, у тому числі, доходи загального фонду бюджету було затверджено у сумі 9,38 млрд грн, доходи спеціального фонду бюджету – у сумі 1,23 млрд грн.

Таке різке зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету директор департаменту фінансів Вінницької ОДА Микола Копачевський пояснив змінами у фінансуванні системи охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, - держава відходить від системи надання субвенцій для обласного бюджету на ці потреби. Зокрема, йдеться про запровадження фінансування закладів охорони здоров’я через НСЗУ, монетизацію пільг тощо.

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