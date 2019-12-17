Бюджет Вінниччини-2020 є бюджетом трансформації – голова ОДА

Бюджет Вінниччини-2020 – це бюджет трансформації, бюджет поступового переходу на нову філософію існування країни. Це основний меседж, який сьогодні озвучив голова облдержадміністрації Владислав Скальський під час брифінгу для місцевих ЗМІ щодо принципів формування обласного бюджету на 2020 рік.

«Ніякої зради немає, відбувається трансформація країни,- підкреслив голова ОДА,- впроваджуються реформи. Йде реформування галузі охорони здоров’я, зокрема – перехід на пряме фінансування автономізованих медичних закладів Національною службою здоров’я. У соціальній сфері завершується процес монетизації пільг і субсидій Міністерством соціальної політики України безпосередньо на особисті рахунки громадян. Відтак, з жовтня по грудень монетизованих коштів на картки пільговим категоріям громадян, які проживають в області, надійшло понад 200 млн грн. Це справді серйозний мотивуючий фактор для економії, адже держава надає громадянам допомогу, яку може надати, а в разі економії, кошти залишаються громадянам, тобто іх не потрібно повертати назад».

Очільник області пояснив, які складові частини входитимуть до бюджету Вінниччини 2020: «Це бюджет трансформації,бюджет поступового переходу на нову філософію існування країни, до якого не будуть входити субвенції на медичну та соціальну галузі. Загалом в області на даний час 69 бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини: 1 обласний бюджет, 27 районних, 6 бюджетів міст обласного значення і 35 – бюджети ОТГ. Сподіваюсь,що у 2021 році усі ОТГ, які будуть утворені на території Вінницької області будуть мати прямі міжбюджетні відносини з центральним бюджетом. Ми повинні розуміти: вже зараз досить велика кількість грошей не піднімається наверх».

Владислав Скальський наголосив, що 2020 – останній рік однорічного бюджетного планування, далі плануватимуть бюджет на 3 роки.