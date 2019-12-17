Вінницька облрада вимагає відкликати законопроєкт про земельний ринок

Вінницька обласна рада у вівторок ухвалила звернення до Кабміну та ВР, у якому вимагає відкликати законопроєкт про земельний ринок.

Відповідне рішення у вівторок ухвалила чергова сесія Вінницької обласної ради.

«13 листопада 2019 року Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за основу законопроєкт 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Це було зроблено незважаючи на спротив органів місцевого самоврядування, численні акції протесту сільгоспвиробників, фермерів, представників агропромислових підприємств, небайдужих громадян України, політичних та громадських організацій… Звертаємось до Верховної Ради України припинити подальші кроки з розгляду законопроєкту про запровадження так званого «ринку землі», підготовленого Кабінетом міністрів України, та відкликати його як такий, який загрожує стабільності в економіці та державному суверенітету України», - йдеться у зверненні.

Читайте також: Учасники акції проти продажу землі перекрили на Харківщині трасу до Києва

За ухвалення відповідного рішення проголосували 62 депутати обласної ради.