Керівники одеської ДСНС намагалися знищити документи щодо перевірки у коледжі - СБУ

“Служба безпеки України проводить обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в “Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”. Співробітники спецслужби перевіряють посадовців щодо неналежного виконання ними службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу. Для документування дій посадовців тривають слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного Управління ДСНС України в Одеській області.

“Наразі вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Викриття зловмисників здійснювалось спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Миколаєві та прокуратурою”, - повідомляють у СБУ.

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Як повідомлялося, пожежа у шестиповерховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв. на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. пожежу було локалізовано на площі 4 тисячі кв. метрів. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 8 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу Любові Кочерзі висунуто підозру в службовому недбальстві та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. 11 грудня Київський райсуд Одеси обрав їй запобіжний захід - домашній арешт терміном 60 діб.

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Станом на 13 грудня у згорілій будівлі коледжу тривають роботи з розчищення завалів (сектор D). Триває генетична експертиза 11 тіл загиблих під час пожежі.

Раніше повідомлялося, що ДБР та прокуратура здійснюють обшуки в облуправлінні Одеського ДСНС.