Пожежа у коледжі: ДБР взялося за чиновників одеського ДСНС

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом неналежного виконання посадовцями Одеського ГУ ДСНС своїх службових обов'язків, що призвело до масштабної пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це 13 грудня повідомили кореспонденту Укрінформу в теруправлінні ДБР, розташованого у Миколаєві.

"За фактом неналежного виконання посадовцями своїх службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду інтересам окремих громадян та держави, слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", - зазначили в управлінні ДБР.

Поки що триває перевірка виконання працівниками ДСНС своїх обов'язків при здійсненні контролю за станом протипожежної безпеки у навчальному закладі Міносвіти. Слідчі ДБР встановлюють коло причетних до пожежі, що сталася 4 грудня у будівлі №25 на вул. Троїцькій в Одесі та призвела до загибелі 16 громадян.

Як повідомлялося, пожежа у шестиповерховій будівлі коледжу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4 тисячі кв. метрів. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Виявлено тіла 14 загиблих осіб. Всього внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишається 8 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу Любові Кочерзі висунуто підозру Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

11 грудня Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого поліції та прокурора про застосування до керівника закладу запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту терміном 60 діб. Триває генетична експертиза 11 тіл загиблих під час пожежі.

Станом на 13 грудня у згорілій будівлі коледжу тривають роботи з розчищення завалів (сектор D).