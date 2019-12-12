Пожежа в Одесі: 11 генетичних експертиз планують завершити до кінця місяця

Слідче управління ГУ НП в Одеській області замовило обласному бюро судмедекспертиз здійснити 11 генетичних експертиз щодо тіл жертв пожежі в коледжі. Експерти планують їх завершити до кінця грудня.

Про це розповів журналістам очільник Слідчого управління Одеського главку Нацполіції Сергій Шайхет.

"Щоб ідентифікувати особи одинадцяти людей, виявлених у завалах згорілої будівлі коледжу, ми замовили Одеському бюро судмедекспертиз здійснення 11 генетичних експертиз. Експерти запевнили, що завершать дослідження за 14 робочих днів - до кінця грудня", - зазначив Шайхет.

За його словами, наразі опізнано лише чотирьох загиблих. Причому в слідчого, що здійснює кримінальне провадження, виникли сумніви при встановленні особи однієї з жертв пожежі, тому виникла потреба в генетичній експертизі.

Тим часом правоохоронці досліджують зібрані матеріали, і можливо незабаром буде оголошено підозри новим посадовцям, окрім директора коледжу, яка перебуває під домашнім арештом.

Шайхет уточнив, що наразі слідство розглядає три версії виникнення пожежі: загоряння внаслідок несправності електропроводки і електроприладів, вчинення умисного підпалу та необережне поводження з вогнем.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 год. 45 хв. 12 грудня з-під завалів дістали останніх людей, які вважалися зниклими.

За даними ДСНС, в ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 8 осіб.

Пожежа у 6-ти поверховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв. на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.