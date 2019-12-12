Пожежа в Одесі: рятувальники знайшли тіла всіх загиблих

У поліції Одеси вважають, що 12 грудня рятувальники дістали з-під завалів згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельного ресторанного бізнесу останніх людей, які вважалися зниклими.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Станом на 6 год. 45 хв. 12 грудня з-під завалів дістали останніх людей, які вважалися зниклими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "проводиться їх огляд судово-медичним експертом та ідентифікація".

Роботи по ліквідації наслідків пожежі тривають.

У відділі комунікацій констатували, що "станом на зараз жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії".

Як сьогодні повідомляв Укрінформ з посиланням на ДСНС, в ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 8 осіб.

Пожежа у 6-ти поверховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв. на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.