Суд відпустив під домашній арешт директорку одеського коледжу

Суд відпустив під домашній арешт директорку одеського коледжу

Укрінформ
Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого поліції та прокурора про застосування до директора ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Любові Кочерги запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту терміном 60 діб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи представників обвинувачення та захисту, а також ради ректорів вишів Одеської області, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора - обрати для підсудної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 8 лютого 2020 року", - озвучив ухвалу слідчий суддя Віктор Чаплицький.

Зазначається, що прокурор наполягав на домашньому арешті директора коледжу терміном на 60 діб, а представник ради ректорів ВНЗ Одещини просив передати підсудну на поруки.

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Слідство інкримінує директору Кочерзі скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, підсудній стало погано в залі суду, їй викликали бригаду швидкої допомоги. Підозрювану вивели із зали, а адвокат директорки пояснила, що підзахисна після пожежі страждає посттравматичним синдромом.

Санкція статті 367 Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі посадових осіб на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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