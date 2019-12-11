Суд відпустив під домашній арешт директорку одеського коледжу

Київський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого поліції та прокурора про застосування до директора ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» Любові Кочерги запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту терміном 60 діб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи представників обвинувачення та захисту, а також ради ректорів вишів Одеської області, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора - обрати для підсудної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 8 лютого 2020 року", - озвучив ухвалу слідчий суддя Віктор Чаплицький.

Зазначається, що прокурор наполягав на домашньому арешті директора коледжу терміном на 60 діб, а представник ради ректорів ВНЗ Одещини просив передати підсудну на поруки.

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Слідство інкримінує директору Кочерзі скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, підсудній стало погано в залі суду, їй викликали бригаду швидкої допомоги. Підозрювану вивели із зали, а адвокат директорки пояснила, що підзахисна після пожежі страждає посттравматичним синдромом.

Санкція статті 367 Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі посадових осіб на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.