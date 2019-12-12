Пожежа в Одесі: для упізнання тіл усіх загиблих проводять генетичну експертизу

Поліція завершили першочерговий огляд місця масштабної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, триває генетична експертиза для встановлення осіб загиблих.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції, пославшись на керівника Слідчого управління ГУ НП в області Сергія Шайхета.

«Станом на 12 грудня першочерговий огляд місця події слідчими завершено. Після надання дозволу працівниками ДСНС він буде продовжений», - зазначив Шайхет.

За його словами, "під час огляду місця трагедії, який слідчі розпочали ще 5 грудня, були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводів. Також на місці пожежі виявлено залишки чотирнадцяти людських тіл".

Станом на 12 грудня, уточнив Шайхет, "офіційно опізнано лише чотирьох осіб. Інші загиблі будуть ідентифіковані після проведення генетичної експертизи".