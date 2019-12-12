Кількість загиблих на пожежі в Одесі зросла до 16

В Одесі продовжуються роботи по розбиранню завалів та демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі коледжа та пошуки загиблих. Виявлено тіла 14 загиблих осіб, дев'ять з них не ідентифіковано.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 12 грудня продовжуються роботи по розбиранню завалів та демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано)", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що всього внаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 8 осіб.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 222 людей та 37 одиниць техніки, з них від ДСНС - 67 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одеса на третьому поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 4 год. 9 хв. 12 грудня пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Фото: ДСНС.