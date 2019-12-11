Кількість загиблих на пожежі в Одесі зросла до 13 - знайшли ще одне тіло

У завалах згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 11 грудня працівники ДСНС виявили ще одне тіло загиблої особи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали 30 осіб (у лікарнях залишається 8 осіб).

Станом на 19 год. 11 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зокрема, здійснено роботи по демонтажу аварійної стіни з використанням крану та підвісної люльки, проводяться роботи з розчищення (сектор D).

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

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Станом на ранок 11 грудня повідомлялося, що відкритого вогню не спостерігається, тривають пошуково-рятувальні роботи та роботи з демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

Під час пошукових робіт виявлено тіла 11 загиблих осіб (тіла 5 осіб не ідентифіковано). Загалом внаслідок пожежі загинули 13 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишаються 9 осіб.