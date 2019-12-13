ДБР та прокуратура прийшли з обшуками в одеську ДСНС

13 грудня група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У будівлі головного управління ДСНС в Одеській області зранку 13 грудня тривають обшуки. Слідчі теруправління ДБР та працівники прокуратури здійснюють виїмку документів, пов'язаних з перевіркою інспекторами ДСНС стану протипожежної безпеки в коледжі", - зазначила представник облпрокуратури Катерина Новачли.

За її словами, слідчі дії ведуться в межах кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання посадовцями своїх службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду інтересам окремих громадян та держави) Кримінального кодексу України. Поки що нікому з працівників ДСНС, причетним до перевірки стану протипожежної безпеки в навчальному закладі та прийняття відповідних рішень, не оголошено про підозру.

Слідчі та прокурори встановлюють коло причетних до пожежі, що сталася 4 грудня у будівлі №25 на вул. Троїцькій в Одесі та призвела до загибелі 16 громадян.

Як повідомлялося, пожежа у шестиповерховій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла 4 грудня о 10 год. 12 хв на третьому поверсі. О 14 год. 18 хв пожежу було локалізовано на площі 4 тисячі кв. метрів. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Внаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 8 осіб.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу Любові Кочерзі висунуто підозру в службовому недбальстві та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. 11 грудня Київський райсуд Одеси обрав їй запобіжний захід - домашній арешт терміном 60 діб.

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Станом на 13 грудня у згорілій будівлі коледжу тривають роботи з розчищення завалів (сектор D). Триває генетична експертиза 11 тіл загиблих під час пожежі.