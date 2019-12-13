ГПУ просить Кабмін збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

ГПУ звернулася до Кабміну щодо збільшення розміру штрафів за порушення вимог пожежної безпеки.

Про це інформує пресслужба Генпрокуратури.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо доцільності перегляду штрафних санкцій за порушення вимог пожежної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у листі генпрокурора зазначається, що наявна відповідальність – штраф для громадян у розмірі 8,50-119 грн та посадових осіб – 34-170 грн – не є належним важелем впливу.

Уточнюється, що цьогоріч було пред‘явлено 76 позовів про визнання протиправною бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з вимогами виправити порушення, і суди вже задовольнили 68 таких позовів.