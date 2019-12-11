На Донеччині 9 ОТГ готові приєднатися до проєкту «Поліцейський офіцер громади», направленого на співпрацю поліції та громади.

Про це 11 грудня повідомили в поліції Донецької області.

«На Донеччині 9 територіальних громад готові приєднатися до проєкту «Поліцейський офіцер громади»... Вже невдовзі поліцейський офіцер громади функціонуватиме на території прифронтового регіону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запроваджений проєкт «Поліцейський офіцер громади» направлений на співпрацю поліції та громади та націлений на більш дієвий результат роботи поліцейських на місцях. Серед загальних переваг – реагування на повідомлення громадян в найкоротший час та розкриття злочинів по «гарячих» слідах.

У рамках програми на Донеччині вже пройшов етап відбору анкет серед ОТГ, які візьмуть участь у проєкті. За його підсумками, 9 територіальних громад вже можуть створити необхідні умови для поліцейської служби.

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Поліцейський офіцер громади прийматиме громадян на поліцейських станціях, реагуватиме на виклики, проводитиме профілактичну роботу з правопорушниками, плануватиме свій робочий час у взаємодії з громадськими організаціями та залучатиме їх до співпраці.

Відібрані поліцейські пройдуть стажування та спеціальний курс навчання на базі Дніпропетровського та Львівського державних університетів внутрішніх справ. Крім того, в рамках реалізації проєкту планується закупівля службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади, які нестимуть службу в ОТГ.

Фото: Національна поліція