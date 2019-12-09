На Чернігівщині три громади реалізують проєкти за грантові кошти

У другому півріччі цього року три об’єднані територіальні громади Чернігівщини виграли польські гранти на реалізацію соціальних проєктів: Лосинівська - на створення соціального гуртожитку, Сосницька - на придбання автомобіля для територіального центру, Менська - на відкриття тренажерної зали для людей поважного віку та з обмеженими фізичними можливостями.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила радниця з питань комунікації Чернігівського офісу Програми "U-LEAD з Європою" Оксана Стельмах.

"Поява гуртожитку в Лосинівці стане наслідком реалізації громадою проєкту "Покращення якості надання соціальних послуг у Лосинівській ОТГ шляхом створення соціального гуртожитку в смт Лосинівка та підвищення кваліфікації соціальних працівників". Він впроваджується у рамках Програми "Підтримка Демократії 2019" та за сприяння Міністерства закордонних справ Республіки Польща. На реалізацію проєкту громада отримала фінансування в сумі 16 тисяч доларів США", - розповіла вона.

За словами заступника Лосинівського селищного голови Романа Шевчуна, це - перша значна перемога громади в грантових конкурсах. Вона стала можливою завдяки участі представників ОТГ й, зокрема, самого Шевчуна, в навчальних заходах, організованих Чернігівським офісом.

Шевчун повідомив, що майбутній соціальний гуртожиток буде відкрито в будівлі колишньої лікарні. Її перший поверх нині займає амбулаторія, а три інших - вільні для будь-яких ідей. Першою втіленою ідеєю й стане гуртожиток для самотніх людей поважного віку.

Поки що заклад займе лише половину другого поверху і матиме 5 кімнат. Грантові кошти зараз ідуть на ремонт приміщення, закупівлю меблів, постільної білизни, побутової техніки та ін.

Аналогічна підтримка польських донорів, надана Сосницькій громаді, дозволила останній придбати автомобіль Renault Lodgy для територіального центру селищної ради. Машина має 7 повнорозмірних місць для дорослих осіб і дозволяє мультидисциплінарній команді терцентру швидше реагувати на потреби своїх підопічних. До складу такої соціальної бригади входять швачка, взуттьовик, медсестра, перукар, соціальний працівник.

Закупівля автомобіля обійшлася громаді в 427,3 тис. грн. З них майже 413 тис. - це були дотаційні кошти МЗС Республіки Польща, виділені в рамках програми польської співпраці, а 14,6 тис. - співфінансування з місцевого бюджету. Реалізація ініціативи стала наслідком участі ОТГ в конкурсі Фонду малих проєктів/Small Project Fund Фонду Міжнародної Солідарності.

У Менській ОТГ реалізували проєкт "Популяризація оздоровчо-спортивних та реабілітаційних соціальних послуг для людей похилого віку", який виграв грант від Фонду міжнародної солідарності. Основні кошти на його впровадження надала польська сторона (271 тис. грн), а 20 % вартості (45 тис. грн) профінансувала Менська міська рада.

У результаті такої співпраці 3 грудня у Мені відкрили тренажерний зал для осіб поважного віку та людей з інвалідністю. Обладнали його в приміщенні міської лазні. У залі є бігова доріжка, велотрек та інші тренажери, дошки Євмінова, фітболи. Відвідувати його зможуть ті, хто перебуває на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування Менської міськради.

За словами директорки терцентру Наталії Гончар, на сьогодні заявки на тренування подали 24 особи. "Оскільки ця послуга в нас - нова, охочих займатися ми попросили пройти медичну комісію", - зазначила Гончар.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

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