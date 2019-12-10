ОПЗЖ у Харкові очолив підозрюваний у держзраді ексдепутат

Колишній депутат Харківської міської ради, лідер харківського осередку руху «Український вибір» Андрій Лесик очолив міську організацію партії «Опозиційна платформа – За життя».

Про це на сторінці в Facebook повідомив сам Лесик, розмістивши відповідний відеозапис із засідання, яке ввечері 9 грудня пройшло в Харкові в готелі Kiroff.

На партійному засіданні були присутні народні депутати Віктор Медведчук і Вадим Рабіновіч. У президії також сидів перший заступник керівника обласної організації ОПЗЖ Василь Россіхін, Ігоря Райніна, колишнього керівника Адміністрації Президента Петра Порошенка, який нещодавно очолив обласну організацію, не було.

Кандидатуру Лесика присутні підтримали одностайно.

У виступі після голосування Лесик, зокрема, наголосив, на такій своїй позиції: «Я завжди говорив, ми – росіяни і українці, завжди були і будемо братніми народами. Це моя позиція».

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Як повідомлялося, у 2015 році Андрія Лесика обрали депутатом Харківської міськради від партії «Відродження». Але у травні 2016-го після інциденту 9 травня на Меморіалі Слави, куди Лесик прийшов із георгіївською стрічкою й де став учасником заворушень, його виключили з фракції і позбавили депутатських повноважень. Мер Геннадій Кернес тоді заявив, що Лесика виключають за «дії всупереч позиції партії, дешевий популізм і самопіар».

У листопаді 2017 року від самого Лесика ЗМІ стало відомо, що у відношенні нього ведеться слідство, приводом для якого стала нібито розміщений у Facebook заклик до створення «Одеської народної республіки».

15 грудня 2017 року співробітники СБУ затримали Лесика в Луганській області. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади) Кримінального кодексу України. Наступного дня суд обрав для ексдепутата Харківської міськради запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

1 березня 2018 року Лесика звільнили з-під варти: суддя за результатами підготовчого засідання повернув обвинувальний акт у прокуратуру і відмовив в обранні запобіжного заходу.