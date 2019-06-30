Приймальню Бойка у Харкові облили червоною фарбою

Поліція Харкова проводить перевірку інформації про пошкодження приймальні одного з народних депутатів України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

“Відповідно до заяви керівника приймальні, невідомі особи облили червоною фарбою фасад, двері та вікна приміщення”, - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, інформація про даний факт надійшла до служби “102” у неділю, 30 червня, о 09.30.

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“На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Перевірка триває”, - зазначили в поліції, однак не уточнили, приймальну якого саме депутата пошкодили.

Фото: Андрій Лесик/ФБ

Водночас екс-депутат Харківської міськради Андрій Лесик повідомив у Facebook, що невідомі знову напали на офіс «Опозиційної платформи - за життя», де розташовується громадська приймальна народного депутата, співголови партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка.

“На офіс «Опозиційної платформи - за життя» в Харкові знову напали. Ми навіть не встигаємо ліквідувати наслідки від минулого погрому”, - написав Лесик і оприлюднив фотографії офісу, облитого червоною фарбою.

Як повідомляв Укрінформ, раніше, 27 червня, у Харкові невідомі розбили скло в громадській приймальні депутата Бойка на вулиці Харківська набережна та закидала будівлю кульками, наповненими речовиною, схожою на зеленку.