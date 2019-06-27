У Харкові потрощили громадську приймальню Бойка
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"У Харкові невідомі розбили скло в приміщенні громадської приймальні депутата Верховної Ради України Подія сталася 27 червня близько 3:40 на вулиці Харківська набережна", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції.
"Охоронець повідомив, що почув звук. На вулиці нікого не побачив. З місця події працівники поліції вилучили речові докази. Даний факт внесений до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначили у поліції.
В свою чергу екс-депутат Харківської міськради Андрій Лесик у Facebook повідомив, що приміщення громадської приймальні політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" облили зеленкою та потрощили скло.
Цей офіс, як зазначає Лесик, напередодні відкрив народний депутат Юрій Бойко.