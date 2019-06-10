СБУ прокоментувала візити Медведчука і Бойка до РФ

СБУ здійснює досудове розслідування, у ході якого досліджуються обставини поїздок до Росії Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

Про це СБУ повідомляє у Facebook.

“У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз триває призначена ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 21.02.19 р. лінгвістична експертиза Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

При цьому зауважується, що відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.

“Матеріали щодо візиту вищезазначених осіб у червні цього року до Санкт-Петербурга можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження. Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ”, - наголошується в коментарі СБУ.