Ексглава Адміністрації Порошенка очолив харківський осередок ОПЗЖ

Колишній голова Адміністрації Президента Петра Порошенка Ігор Райнін очолив харківську обласну організацію "Опозиційної платформи — За життя".

Таке рішення прийняли на конференції регіональної парторганізації, повідомляється на сайті політичної сили "ОПЗЖ".

"Ігор Райнін обраний головою Харківської регіональної організації «Опозиційна платформа — За життя». Представляючи Ігоря Райнін, співголова партії Юрій Бойко відзначив його високий професіоналізм, досвід та організаторські здібності. За словами Юрія Бойка, Ігор Райнін під час перебування на посаді губернатора Харківщини відстоював інтереси жителів південного сходу і протистояв політиці радикального націоналізму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Райнін у своєму виступі зробив акцент на необхідності якісної підготовки до майбутніх місцевих виборів.

"У нас попереду виборчий рік, вибори до місцевих рад. Це багатошарова кампанія, що вимагає чітких спільних дій. Нам потрібно відновлювати промисловість, потрібно не дати в образу людей під час земельної реформи і в ході так званої великої приватизації. Ми повинні відкинути особисті амбіції, об'єднатися і йти перемагати в місцеві ради, щоб бути корисними для кожного українця", - сказав Райнін.

Раніше він очолював територіальну організацію "БПП "Солідарність". Був главою Адміністрації президента Петра Порошенка з 2016 по 2019 рік, до того – заступником голови АП. Раніше обіймав посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.