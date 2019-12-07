Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до семи
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Укрінформ
Рятувальники ДСНС знайшли ще двоє тіл жертв пожежі у згорілій будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Про це розповів заступник очільника облуправління ДСНС Олександр Крицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Тіла виявлені при розбиранні конструкцій другого поверху будівлі. Наразі судово-медичний експерт встановлює стать осіб, потім їх ідентифікують", - зазначив Крицький.
Він додав, що станом на 18 год суботи кількість жертв пожежі збільшилась до семи осіб.
Як повідомляв Укрінформ, перших жертв пожежі уже поховали: у п’ятницю 16-річну Ксенію Бабенко - у Новомиколаївці Кілійського району, а сьогодні 43-річну Ганну Бортюк - в Одесі.
Фото: Думська