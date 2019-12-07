У суботу сотні жителів північного житлового масиву Одеси, студентів та викладачів коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу провели в останню путь викладачку Ганну Бортюк.

Вона загинула, коли вчергове зайшла до палаючої будівлі коледжу, де ще залишались підлітки-студенти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ганна Леонідівна була чудовим викладачем математики та інформатики. А в момент пожежі також показала себе чуйною і відважною людиною: вона декілька разів заходила до палаючої будівлі коледжу, щоб вивести студентів молодших курсів, які боялись вийти з аудиторій крізь задимлений коридор. Рятувала їх до останнього, але не повернулась з будівлі, коридори якої охопило полум'я", - сказала одна із студенток коледжу.

В Одесі поховали викладачку коледжу, яка виводила студентів із палаючої будівлі / Фото: odessa.online

Чоловік 43-річної Ганни Бортюк, рятувальник ДСНС, прибув одним з перших на місце пожежі, але телефон дружини не відповідав. Однак пройти до охопленої вогнем будівлі не зміг. Весь час був на місці пожежі, доки колеги не виявили тіло дружини серед завалів нижніх поверхів.

Напередодні в селі Новомиколаївці Кілійського району односельці попрощались і з 16-річною студенткою коледжу Ксенією Бабенко, яка стрибнула з вікна п'ятого поверху будівлі, рятуючись від вогню.

Станом на 7 грудня невідома доля ще десяти осіб, які знаходились у будівлі коледжу на вул. Троїцькій. Рятувальники продовжують розбирати руїни і шукати жертв масштабної пожежі.

Як повідомлялося, голова Одеської облдержадміністрації оголосив надзвичайну ситуацію регіонального рівня, у місті створено штаб з ліквідації наслідків масштабної пожежі.