Пожежа в Одесі: більшість студентів продовжать навчання в інших закладах

Більшість студентів Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталася пожежа, відновлять навчання 9 грудня у другому корпусі закладу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

"За дорученням керівника ОДА Максима Куцого департамент освіти і науки здійснив відповідні заходи щодо поновлення освітнього процесу для студентів коледжу з 9 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що студенти 27-и із 41-ої групи коледжу навчатимуться у корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за адресою вул. Героїв Крут, 19".

Ще 14 груп навчатимуться на базі Одеського фінансово-економічного коледжу Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Приміщення та аудиторії цього закладу надано з ініціативи Ради директорів коледжів області.

Одна група студентів знаходиться на практиці, а в 4-х групах розпочинається екзаменаційний період. Тож студенти будуть відвідувати заклад лише для здачі екзаменів.

Усього в коледжі навчаються 1069 студентів у складі 46 груп.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 6 грудня, створено Урядову комісію з розслідування причин пожежі, у складі якої розпочала роботу міністр освіти та науки Ганна Новосад. Департамент освіти й науки ОДА поновлює навчання студентів за погодженням з МОН.

Прем‘єр-міністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки на об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.

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Як повідомлялося, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. На цей час відомо про п’ятьох загиблих у пожежі.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Фото: Думская