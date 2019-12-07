Через пожежу в коледжі в Одесі оголосили регіональну надзвичайну ситуацію і створили штаб

Керівництво Одеської ОДА створило штаб з ліквідації наслідків пожежі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та оголосило надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Про це голова Одеської ОДА Максим Куций заявив 7 грудня на засіданні комісії з техногенно-екологічних та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Подія, що сталась 4 грудня на вул. Троїцькій, я вважаю надзвичайною за наслідками. Тому вирішив як голова комісії з ТЕБ І НС оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня і створити штаб з ліквідації надзвичайної ситуації у будівлі облуправління ДСНС. Очолити штаб з ліквідації НС доручаю директору департаменту з питань цивільної оборони ОДА Сергію Готку", - зазначив Куций.

Членами штабу призначені керівники відповідних департаментів і служб, яким доручено відрядити своїх фахівців до роботи в штабі у цілодобовому режимі. Одеській міськраді запропоновано надавати допомогу підрозділам рятувальників технікою та людьми при виконанні аварійно-рятувальних і пошукових робіт.

На засіданні комісії з ТЕБ І НС доповіли про результати роботи керівники управлінь ДСНС, Нацполіції, департаменту охорони здоров'я та інші.

За словами очільника Слідчого управління ГУ НП в Одеській області Сергія Шойхета, у згорілій будівлі зараз працюють десять експертів МВС, ідентифіковано особу ще однієї виявленої жертви пожежі. Це - співробітниця коледжу Марина Коваль 1963 року народження, жителька Овідіопольського району.

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За даними поліції, востаннє вона виходила на зв'язок з близькими о 7 год. ранку 4 грудня, а о 14 год. того ж дня її телефон перестав функціонувати.

Особи ще двох із п'яти осіб, виявлених у завалах будівлі, встановлюються. Раніше були ідентифіковані особи 16-річної Ксенії Бабенко та 43-річної Ганни Бортюк. Досі невідома доля ще десяти осіб, що перебували в будівлі у момент пожежі.

За даними ДСНС, постраждала 31 людина, 10 із них знаходяться в лікарнях.