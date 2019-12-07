На Одещині поховали першу жертву пожежі на Троїцькій

В селі Новомиколаївка Кілійського району у п'ятницю поховали 17-річну студентку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ксенію Бабенко, яка загинула на пожежі в будинку Асвадурова.

Провести дівчину в останню путь прийшли рідні, близькі, мешканці її рідного села, а також люди з сусідніх сіл, повідомляє "Думська".

Траурна церемонія пройшла у дворі школи, яку Ксенія закінчила у 2018 році. Її мати працює в там вчителькою.

"Ксюшу всі знали як відмінницю, прекрасну, сміхотливу і жваву дівчинку", - розповідають односельці.

В Одеській області поховали першу жертву пожежі на Троїцькій // Фото: dumskaya.net

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Нагадаємо: Ксенія була першою, хто загинув у пожежі на Троїцькій, 25.