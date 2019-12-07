В Одесі тривають нічні пошукові роботи у згорілій будівлі коледжу

Пошукові роботи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуються.

З початку розбирання завалу рятувальники вивезли 540 кубометрів будівельних конструкцій, повідомляється у Facebook ДСНС Одеської області.

Станом на 21 годину п'ятниці до робіт залучено 243 людини та 34 одиниці техніки.

Близько 22 години заступник очільника ДСНС Одеської області Олександр Крицький повідомив Odessa.online, вночі з п'ятниці на суботу рятувальники також будуть працювати. Тоді на місці інциденту перебували 82 працівники.

"Надії на те, що у будівлі залишився хтось живий немає. Всі непошкоджені приміщення перевірили", - зазначив Крицький.

Нагадаємо, 4 грудня вранці стало відомо, що в Одесі горить коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За попередньою інформацією, причиною займання є зламаний подовжувач. Пожежа спалахнула на третьому поверсі будівлі. У місті оголосили днями жалоби 5 і 6 грудня.