В Одесі тривають нічні пошукові роботи у згорілій будівлі коледжу

В Одесі тривають нічні пошукові роботи у згорілій будівлі коледжу

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Укрінформ
Пошукові роботи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуються.

З початку розбирання завалу рятувальники вивезли 540 кубометрів будівельних конструкцій, повідомляється у Facebook ДСНС Одеської області. 

Станом на 21 годину п'ятниці до робіт залучено 243 людини та 34 одиниці техніки. 

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Близько 22 години заступник очільника ДСНС Одеської області Олександр Крицький повідомив Odessa.online, вночі з п'ятниці на суботу рятувальники також будуть працювати. Тоді на місці інциденту перебували 82 працівники. 

"Надії на те, що у будівлі залишився хтось живий немає. Всі непошкоджені приміщення перевірили", - зазначив Крицький. 

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Нагадаємо, 4 грудня вранці стало відомо, що в Одесі горить коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. 

За попередньою інформацією, причиною займання є зламаний подовжувач. Пожежа спалахнула на третьому поверсі будівлі. У місті оголосили днями жалоби 5 і 6 грудня.

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