Пожежа у коледжі: з лікарень уже виписали 18 постраждалих

В Одесі з лікарень вже виписали 18 постраждалих при пожежі в коледжі, в стаціонарах перебувають 11 потерпілих.

Про це повідомляється на сайті міськради.

"За даними на 17:00 6 грудня 2019 року 18 постраждалих виписані з лікарень. В даний час у стаціонарах лікарень Одеси перебувають 11 потерпілих внаслідок пожежі. Серед них — 6 співробітників ГУ ДСНС в Одеській області, а також 3 студенти і 2 співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що двоє пацієнтів знаходяться у важкому стані, решта — у стані середньої тяжкості і задовільному.

"За рішенням консиліуму лікарів, на підставі медичних показань для подальшого лікування одна пацієнтка переведена з обласної дитячої клінічної лікарні в міську клінічну лікарню №10, а четверо співробітників ДСНС — у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону", - повідомляють у міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті пожежі загинули 4 людини: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено при проведенні пошукових робіт. Станом на 15:30 6 грудня під час розбору завалів виявлено тіла 2 загиблих. Постраждали 30 людей.

4 грудня в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа.