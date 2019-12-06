Пожежа в коледжі: навчання студентів відновлять вже 9 грудня

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа, уже 9 грудня відновлять навчання.

Про це йдеться на сторінці Міністерства освіти і науки у Facebook.

“Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня 2019 року. Для цього надано приміщення та аудиторії з ініціативи Ради директорів коледжів області”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, освітній процес проходитиме в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, а також - в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19.

У МОН інформують, що в приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники, наразі відомо про чотирьох загиблих, доля 11 осіб залишається невідомою.

Також у МОН висловили співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від пожежі.

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У відомстві нагадують, що у п’ятницю, 6 грудня 2019 року, було створено Урядову комісію з розслідування причин пожежі, у складі якої почала роботу міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Також до Комісії увійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, міністр соціальної політики Юлія Соколовська, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської облдержадміністрації.

Прем‘єр-міністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. На цей час відомо про чотирьох загиблих у пожежі. Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.