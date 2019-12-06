Пожежа в Одесі знищила наукову бібліотеку та колекції Інституту морської біології

Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу було втрачено наукову бібліотеку, лабораторне обладнання та наукові колекції Інституту морської біології НАН України.

Про це у Facebook повідомила Національна академія наук України.

"Найбільших збитків зазнала Державна установа “Інститут морської біології НАН України”: повністю знищено наукову бібліотеку установи, її лабораторне обладнання, дослідні зразки та наукові колекції", - йдеться у повідомленні.

У будівлі на вул. Пушкінська, 37, окрім Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розміщувалися підрозділи Державної установи “Інститут морської біології НАН України”, Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, Державного підприємства “Спеціальне конструкторсько-технічне бюро з дослідним виробництвом” інституту ім. О.В. Богатського та кілька інших установ Національної академії наук України.

Президія НАН України створила спеціальну комісію з метою з’ясування обставин та наслідків пожежі, аналізу завданої шкоди та напрацювання пропозицій щодо розміщення структурних підрозділів організацій НАН України.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жінки. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку, серед них також директор та працівниця Інституту морської біології НАНУ.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.