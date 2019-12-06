Поліція ідентифікувала тіло, знайдене під завалами згорілого коледжу в Одесі

Тіло, яке виявили рятувальники під завалами будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа, належить викладачці цього навчального закладу.

Про це повідомив очільник Слідчого управління ГУ НП в Одеській області Сергій Шойхет у п'ятницю на координаційній нараді в облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рятувальники виявили о 21 год. у завалах будівлі тіло жінки. За попереднім висновком судмедекспертів, це - викладачка коледжу 1976 народження", - зазначив Шойхет.

Він додав, що розбирання завалів та пошукові роботи у згорілій будівлі тривають, до них залучено 170 чоловік і 37 одиниць техніки.

За словами представниці депаратменту охорони здоров'я ОДА Ірини Малик, загибель викладачки коледжу спричинена отруєнням продуктами горіння.

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Малик уточнила, що станом на 6 грудня у медзакладах Одеси перебувають перебуває 22 потерпілі особи, з них 9 учнів коледжу. Працівника ДСНС, який зазнав тяжких травм під час гасіння пожежі, транспортували до військового госпіталя.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що загибла жінка може бути викладачкою вищої математики та інформатики навчального закладу Ганна Бортюк - її нібито опізнав чоловік.

За словами очевидців, Бортюк до останнього виводила учнів із охопленої полум'ям будівлі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.