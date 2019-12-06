Поліція ідентифікувала тіло, знайдене під завалами згорілого коледжу в Одесі
Про це повідомив очільник Слідчого управління ГУ НП в Одеській області Сергій Шойхет у п'ятницю на координаційній нараді в облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Рятувальники виявили о 21 год. у завалах будівлі тіло жінки. За попереднім висновком судмедекспертів, це - викладачка коледжу 1976 народження", - зазначив Шойхет.
Він додав, що розбирання завалів та пошукові роботи у згорілій будівлі тривають, до них залучено 170 чоловік і 37 одиниць техніки.
За словами представниці депаратменту охорони здоров'я ОДА Ірини Малик, загибель викладачки коледжу спричинена отруєнням продуктами горіння.
Малик уточнила, що станом на 6 грудня у медзакладах Одеси перебувають перебуває 22 потерпілі особи, з них 9 учнів коледжу. Працівника ДСНС, який зазнав тяжких травм під час гасіння пожежі, транспортували до військового госпіталя.
Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що загибла жінка може бути викладачкою вищої математики та інформатики навчального закладу Ганна Бортюк - її нібито опізнав чоловік.
За словами очевидців, Бортюк до останнього виводила учнів із охопленої полум'ям будівлі.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.
Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.