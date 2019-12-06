Рятувальники розбирають завали у згорілій будівлі одеського коледжу

Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

Тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права / Фото: od.dsns.gov.ua

"Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводять пошуково-рятувальні роботи. Станом на 7 год. 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до робіт залучено 47 од. техніки, 275 чоловік особового складу та 3 пошукові собаки.

Як повідомлялося, увечері 5 грудня рятувальники знайшли у завалах 2-го поверху будівлі тіло загиблої жінки. Її особа встановлюється.

4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.