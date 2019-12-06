Пожежа у коледжі: поліція не підтверджує ідентифікацію другої жертви

Поліція наразі не підтверджує факт опізнання загиблої, тіло якої виявили рятувальники під час розбирання завалів у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа.

Про це Укрінформу заявили у відділі комунікацій обласної поліції.

"Поки що ми не можемо підтвердити факт опізнання знайденої у завалах будівлі особи", - зазначила керівник відділу комунікацій Любов Гордієвська.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що загибла жінка може бути викладачкою вищої математики та інформатики навчального закладу - її нібито опізнав чоловік.

За словами очевидців, ця викладачка до останнього виводила учнів із палаючої будівлі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.