Пожежа у коледжі: поліція не підтверджує ідентифікацію другої жертви
Про це Укрінформу заявили у відділі комунікацій обласної поліції.
"Поки що ми не можемо підтвердити факт опізнання знайденої у завалах будівлі особи", - зазначила керівник відділу комунікацій Любов Гордієвська.
Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що загибла жінка може бути викладачкою вищої математики та інформатики навчального закладу - її нібито опізнав чоловік.
За словами очевидців, ця викладачка до останнього виводила учнів із палаючої будівлі.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.
Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.