Пожежа в одеському коледжі: рятувальники знайшли тіло жінки

Рятувальники ДСНС увечері 5 грудня знайшли тіло жертви пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривають пошуки ще 13 людей, зниклих безвісти.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Станом на 6:00 5 грудня відомо про 27 постраждалих, які перебувають у стаціонарі. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

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За даними віцемера Одеси Павла Вугельмана, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, в тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.