Пожежа в одеському коледжі: рятувальники знайшли тіло жінки
Про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.
"Тіло дорослої жінки без ознак життя правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі. Наразі поліцейські встановлюють її особу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тривають пошуки ще 13 людей, зниклих безвісти.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Станом на 6:00 5 грудня відомо про 27 постраждалих, які перебувають у стаціонарі. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників.
Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку.
За даними віцемера Одеси Павла Вугельмана, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, в тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.
Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.