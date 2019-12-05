На пожежі в одеському коледжі зник директор Інституту біології південних морів НАН

Під час пожежі зникли 14 людей, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Про це повідомляє міністр освіти і науки України Ганна Новосад у Facebook.

Новосад поінформувала, що пожежа охопила приміщення одразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста.

Безвісно зниклими є 14 людей, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

"О 13:00 5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі", - повідомила Новосад.

Новосад зазначила, що МОН України безпосередньо бере участь у роботі оперативного штабу в Одесі. За її словами, зараз там перебуває генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

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"МОН працює над тим, щоб навчальний процес в коледжі попри страшну трагедію продовжився, та учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання", - наголосила Новосад.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізували на площі 4 тис. М². Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Станом на 6.00 сьогодні, 5 грудня, відомо про 27 постраждалих, які перебувають у стаціонарі. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників. Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку. За даними віцемера Одеси Павла Вугельмана, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, в тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.