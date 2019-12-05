Назвали ймовірну причину пожежі в одеському коледжі

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла початися через загоряння подовжувача в зачиненому кабінеті.

Про це з посиланням на рятувальників повідомив у Facebook голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання - звичайного подовжувача у зачиненому кабінеті", - зазначив Куций.

Будівля коледжу зведена 1914 року і мала чимало конструкцій та елементів з деревини та очерету, додав він.

Куций також повідомив, з посиланням на інформацію рятувальників спеціального загону, що каркас будівлі у задовільному стані, але всі простінки - в аварійному.

"Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції", - зазначив голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв пожежу локалізовано на площі 4 тис. м².

Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

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Наразі відомо про 29 постраждалих, які перебувають у стаціонарі: 14 неповнолітніх і 15 дорослих, з яких семеро рятувальників. Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

До Одеси прибув спецзагін рятувальників, які мають сьогодні розпочати пошук зниклих.

У місті і в області 5-6 грудня оголошено днями жалоби.