Пожежа в Одесі: під завалами виявили ще два тіла, 11 зниклих досі шукають

З-під завалів одеського коледжу, який згорів 4 грудня, дістали тіла ще двох загиблих, таким чином загальна кількість загиблих під час пожежі зросла до чотирьох людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Усього внаслідок пожежі загинули 4 особи: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. Станом на 15:30 6 грудня під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що під час пожежі постраждали загалом 30 осіб (у лікарнях залишається 18 осіб, 6 грудня виписано 8 осіб). Пошуки ще 11 тривають.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

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Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Станом на 6 грудня у медзакладах Одеси перебувають перебуває 22 потерпілі особи, з них 9 учнів коледжу. Працівника ДСНС, який зазнав тяжких травм під час гасіння пожежі, транспортували до військового шпиталю.