На Одещині оголосили жалобу через пожежу в коледжі

В Одеській області 5-6 грудня оголосили днями жалоби через пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, всі розважальні заходи скасовуються.

Про це повідомив у Facebook голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"У Одеській області 5-6 грудня буде оголошено днем жалоби. Всі розважальні заходи мають бути скасовані", - повідомив Куций.

Він також зазначив, що чотири особи, які постраждали під час пожежі у будинку коледжу, перебувають у важкому стані. Один із них - у вкрай важкому.

Читайте також: В Одесі починають пошук тіл жертв пожежі у коледжі

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. пожежу локалізовано на площі 4 тис. М². Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Станом на 6.00 сьогодні, 5 грудня, відомо про 27 постраждалих, які перебувають у стаціонарі. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників. Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Розшукують ще 14 осіб, з якими наразі немає зв'язку. За даними віцемера Одеси Павла Вугельмана, станом на ранок 5 грудня госпіталізовано 29 осіб, в тому числі, 14 підлітків і 15 дорослих, семеро з них рятувальники.

Фото: ДСНС