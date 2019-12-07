Пожежа в Одесі: впізнали ще одну загиблу, доля 10 осіб невідома

Офіційно впізнали ще одну з жінок, чиї тіла були знайдені вчора в руїнах згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє в суботу, 7 листопада, «Думська».

«Як повідомили на сьогоднішньому засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, це Коваль Марина Володимирівна, 1963 р.н., жителька Овідіопольського району. Останній раз виходила на зв'язок з близькими о 7 ранку 4 грудня. О 14:00 того ж дня її телефон уже був відключений», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, загибла була співробітницею коледжу.

Таким чином, як зазначається в повідомленні, вже відомі імена трьох із п'яти знайдених загиблих. Так, у день трагедії у лікарні померла 16-річна студентка Ксенія Бабенко. 5 грудня на попелищі було знайдено 43-річну викладачку інформатики Ганну Бортюк.

Особу ще двох загиблих встановлюють. Крім того, невідома доля 10 осіб, які знаходилися в будівлі на момент пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок суботи, 7 грудня, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини під час розбирання завалів у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Таким чином, на даний момент відомо про п'ять жертв пожежі.

Всього постраждала 31 людина (в лікарнях залишаються 17 осіб, 6 грудня виписали 9).

4 грудня в Одесі на третьому поверсі шестиповерхового будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа.

Фото: Думська