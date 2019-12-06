Пожежа в Одесі: до лікарень звернулись ще двоє постраждалих

Два учні Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що постраждали 4 грудня внаслідок пожежі у будівлі, звернулись за медичною допомогою до міських поліклінік.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської міськради.

"Увечері 5 грудня до міських поліклінік звернулися ще двоє учнів коледжу, що постраждали під час пожежі на Троїцькій. Зараз вони проходять лікування амбулаторно", - зазначили в мерії.

Як повідомлялося, станом на вечір 5 грудня 26 постраждалих внаслідок пожежі перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Четверо вже виписались із лікарень. Загалом було госпіталізовано 30 потерпілих.

"Двох пацієнтів було госпіталізовано у тяжкому стані. Обидва - рятувальники, одного з них вирішено перевести до військового госпіталю", - зазначила керівник відділення інтенсивної терапії опікового відділення міськлікарні Ірина Малик на координаційній нараді учасників пошуково-рятувальної операції.

За її словами, 26 пацієнтів, яким ще надають допомогу, це 16 учнів коледжу, чотири працівники закладу і шестеро рятувальників. Постраждалі перебувають у першій і третій міськлікарнях, а також в обласній клінічній та дитячій лікарнях.

4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

4 грудня загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. А увечері 5 грудня рятувальники знайшли у завалах 2-го поверху будівлі тіло загиблої жінки. Її особа встановлюється. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.